De pastorie bij de Kruiskerk in het Friese Buitenpost wordt gesloopt. De kerkenraad van de protestantse gemeente van Buitenpost heeft hiertoe besloten omdat een opknapbeurt te duur is.

Een van de problemen van de pastorie is dat het er erg vochtig is. Een volledige renovatie zou bijna 200.000 euro kosten, ongeveer evenveel als sloop plus de aankoop van een andere woning.