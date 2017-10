Pastoraal werker Anthonissen in Jeruzalem verongelukt

Onderwijsadviseur en pastoraal werker Ilja Anthonissen (51) is zaterdag door een ongeval in zijn huis in Jeruzalem overleden.

Dat meldde zijn sponsor Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, maandag. Anthonissen en zijn vrouw waren pastoraal werker bij de lutherse Redeemer Church en onderwijsadviseur bij het Bethlehem Bible College.

De verwachting is volgens Kerk in Actie dat het lichaam van Anthonissen morgen of woensdag naar Nederland zal worden gebracht. Dan komen ook zijn vrouw en de kinderen naar Nederland voor de begrafenis.