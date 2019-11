De Amerikaanse voorganger Bryan Nerren zit al een maand vast in India.

Dat berichtte de Amerikaanse nieuwssite Christianity Today deze week. Nerren werd gearresteerd op het vliegveld van het Indiase Bagdroga met 60.000 euro op zak. Hij had het geld ingezameld voor slachtoffers van de aardbeving in Nepal in 2015. Volgens de autoriteiten had hij geen formulier ingevuld om het geld aan te geven. Nerren kreeg een reisverbod en zijn paspoort is ingenomen.