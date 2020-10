Pastor Vietnam vervroegd vrij

De Vietnamese pastor A Dao is op 18 september vervroegd vrijgelaten. Dat berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea onlangs. Dao (39) behoort tot de etnische minderheid van de Montagnards uit Centraal-Vietnam.

Hij leidt de Montagnard Evangelical Church of Christ. In augustus 2016 keerde de predikant terug uit Oost-Timor van een conferentie over godsdienstvrijheid. Kort daarna werd hij opgepakt. De autoriteiten beschuldigden hem van illegale hulp bij het vluchten naar het buitenland. In april 2017 kreeg de pastor vijf jaar celstraf.