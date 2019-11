Redactie kerk

DIYARBAKIR. Een 41-jarige Koreaanse evangelist, Jinwook Kim, is dinsdag in Turkije om het leven gebracht. Hij werd neergestoken in de stad Diyarbakir, in het zuidoosten van het land. Dat meldde International Christian Concern woensdag. Een 16-jarige verdachte is aangehouden. Volgens lokale christenen gaat het om moord, en niet om een roofoverval. De dood van Kim doet denken aan de Malatya-moorden in 2007.