Pastor Nigeria in handen van Boko Haram

Een Nigeriaanse predikant die sinds vorige week werd vermist na een aanval van Boko Haram, blijkt in handen te zijn gevallen van de islamitische terreurgroep.

Dat blijkt uit een videoboodschap die maandag is vrijgegeven door de terreurgroep. Lawan Andimi, voorganger en voorzitter van Christian Association of Nigeria (CAN) in de regio Michika, roept de autoriteiten en CAN op om zich in te zetten voor zijn vrijlating.

In de zes minuten durende video is Andimi te zien met op de achtergrond de zwart-witte vlag van Boko Haram. De voorganger zegt dat zijn familie niet om hem moet treuren. Hij verklaart dat als het God behaagt dat hij wordt vrijgelaten, hij vrijkomt. Zo niet, dan moet zijn vrouw lijdzaam zijn en voor de kinderen zorgen. Ook wordt hij goed behandeld, zo stelt hij.

Boko Haram nam de predikant gevangen bij een aanval op het plaatsje Michika, in het noordoosten van Nigeria, vlakbij de grens met Kameroen.