Pastoors sluiten zich aan bij middaggebed in Grote Kerk Dordrecht

Het Citypastoraat van de Grote Kerk in Dordrecht heeft voorgangers van Dordtse kerken in de binnenstad uitgenodigd om mee te doen aan het zogenoemde middaggebed, een „kort, oecumenisch, meditatief moment” dat in de zomermaanden op woensdagmiddag plaatsheeft in de Grote Kerk.

Ds. P. L. Wansink schrijft dat in het jongste nummer van Kerk op Dordt, uitgave van de hervormde gemeente Dordrecht. Hij zou graag zien dat de traditie gaat leven in de hele stad en bij alle kerken. Uitgenodigd zijn alle kerken die zich betrokken voelen bij het Platform Dordtse Kerken. Met ingang van deze maand leveren voorgangers uit de rooms-katholieke kerk en de oudkatholieke kerk een bijdrage aan het middaggebed. Nieuw op het rooster is ds. G. J. Vogel van de christelijke gereformeerde Zuidhovenkerk.

De Grote Kerk staat volgens ds. Wansink niet alleen symbool voor Dordrecht maar ook voor belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis, zoals de Dordtse Synode van 1618-1619. Hij hoopt dat veel mensen het oecumenisch middaggebed willen meemaken „als een moment waarop stilte, een gebed en een psalm veel te zeggen hebben.” Daarnaast zal in het Mariakoor het Bachorgel klinken.