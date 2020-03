Pastoor ‘vult’ kerkbanken met foto’s

Pastoor Robert Schlageter van de rooms-katholieke kerk in de Amerikaanse stad Columbus preekt voor een lege kerk vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de krant Atlanta Journal-Constitution stond vorige week te lezen dat de predikant de lege banken op een bijzondere manier ‘vulde’ met foto’s.

Schlageter had zijn 1500 parochianen gevraagd om een foto van zichzelf op te sturen. Het resultaat mag er zijn: de priester kon inmiddels in totaal al ruim 650 foto’s met daarop een of twee van zijn gemeenteleden op de banken plakken.