Pastoor vlogt: wat doet evangelist Bayense zoal in Kerkrade?

Pastoor Hans Kreuwels uit Kerkrade wilde het weleens weten: wat doet „dominee” Jan Bayense zoal in zijn stad? Hij zocht de evangelist op en plaatste een vlog op YouTube.

Dat laatste doet Kreuwels vrijwel dagelijks. Hij hoopt dat mensen er kracht uit putten, zei hij in juni tegen De Limburger.

Vrijdagavond bezocht de ”pastoor-vlogger” Jan Bayense, die in 2016 vanuit de hersteld hervormde gemeente in Apeldoorn als evangelist werd uitgezonden naar Kerkrade. Kreuwels sprak met hem onder meer over het Bijbelgedeelte dat zondag in de rooms-katholieke kerk aan de beurt was, Mattheüs 18:15-20: „Waar twee of drie in Mijn Naam...”

”Twee of drie in Mijn Naam” luidt de titel van de vlog die Kreuwels vervolgens op YouTube zette. „Jullie gaan ook in de zomer letterlijk de straat op, begrijp ik, en jullie bereiken daar mensen die wij als katholieken vaak niet weten te bereiken”, wil hij onder andere van Bayense weten, verwijzend naar de jongerenevangelisatiekampen die deze jaarlijks organiseert. „Wat doen jullie op de straat en hoe bereiken jullie de mensen?” En, vraagt hij ook aan de evangelist: „Wat is jouw geheime wapen, jouw strategie?”

