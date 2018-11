Pastafari vangen bot in Duitsland

De kerk van het vliegend spaghettimonster wordt in Duitsland niet erkend als religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschap. Dat heeft de Hoge Raad in Karlsruhe vorige week beslist.

Dat meldde persbureau Idea. De pastafari waren in beroep gegaan tegen een verbod van de deelstaat Brandenburg. Daar mogen in de publieke ruimte geen borden worden geplaatst met informatie over ”pastamissen”, de bijeenkomsten van de kerk van het vliegend spaghettimonster.

De rechter heeft nu bepaald dat de beweging „niet plausibel heeft gemaakt” dat het bij de pastamis gaat om een levensbeschouwelijke activiteit. De rechtbank in Brandenburg oordeelde eerder al dat het de leden van de vereniging ontbreekt aan een gemeenschappelijke levensbeschouwing.

De pastafari gaan op Europees niveau verder met procederen tegen het verbod op het plaatsen van borden. In Nederland oordeelde de Raad van State in augustus dat het pastafarisme geen religie is.

Zie ook:

Uitleg: pastafari mag geen paspoortfoto met vergiet, Reformatorisch Dagblad (15-08-2018)