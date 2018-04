Pasen: Hij is opgestaan

Pasen, morgen der verrijzenis. De Zoon van God is opgestaan.

Christus is opgestaan uit het graf, in eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht. Hij is het Brood des levens. „Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven” (Johannes 6:51b).

Het kruis is leeg. Hij Die stervend aan Zijn volk het leven gaf, is verrezen uit het graf. Hij, Die dood is geweest, Hij leeft. Het graf in Jozefs hof is leeg. Twee engelen vertellen hoe dat komt: „Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan” (Lukas 24:6a). „En Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen” (Openbaring 1:18). Looft God, elk moet hem eren.

