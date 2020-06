Parkstraatkerk Velp tegen de vlakte

De Parkstraatkerk in Velp wordt over anderhalf jaar gesloopt. De voormalige gereformeerde kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar, die ter plekke een appartementencomplex wil bouwen.

Afgezien van een periode van vijf jaar waarin evangeliegemeente De Deur de kerkzaal huurde, is de kerk al sinds 2006 niet meer voor de eredienst in gebruik. De protestantse gemeente die in dat jaar werd gevormd, kwam voortaan samen in de Grote Kerk en de Oude Jan in Velp.

In de nevenruimten is zalencentrum Parkstaete gevestigd. Particulieren, verenigingen en bedrijven houden er vergaderingen, conferenties en feesten en partijen. Het huurcontract met de exploitanten loopt tot 1 september. Met het echtpaar, dat de afgelopen maanden wegens corona inkomsten moest missen, is overeengekomen dat Parkstaete tot augustus volgend jaar geopend mag blijven.

De Parkstraatkerk werd in 1967 in gebruik genomen, als vervanging van een kerkgebouw dat in 1964 door brand werd verwoest. Voor het beheer van het gebouw riepen de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente in 2006 de Protestantse Stichting Parkstraatkerk Velp in het leven. „De technische staat van het gebouw is zodanig achteruit gegaan dat een zeer kostbare renovatie noodzakelijk is. Daarom is besloten het gebouwencomplex te verkopen”, aldus kerkrentmeester Kees Herder.