Paradijskerk Rotterdam luidt klokken als teken van hoop

De Paradijskerk begon met het luiden van de klokken op woensdagavond als teken van hoop. Veel andere kerken volgden.

„Een kleine duizend kerken in het land hebben het initiatief ”Klokken van hoop” te luiden omarmd”, zegt koster Michael van den Bergh van de Rotterdamse Paradijskerk. Op deze woensdagavond trekt hij, samen met drie klokkenluiders, van 19.00 tot 19.15 uur voor de laatste keer aan de touwen van de klokken. „Tijdens dodenherdenking doen we dat van 19.45 tot 19.58 uur. Op Bevrijdingsdag zullen we de klokken luiden van 12.00 tot 12.15 uur.” Met het luiden op 5 mei wordt het initiatief afgesloten.

De Paradijskerk wilde op zondag 15 maart nog diensten houden. „Het zouden sobere diensten zijn, zonder de klok te luiden”, zegt Van den Bergh. „Iemand opperde toen om op een andere dag de klok te luiden als teken van hoop voor allen die thuis alleen zijn of ziek zijn en om de slachtoffers van het virus troost te bieden. Ook wilden we hiermee hulpverleners die strijden tegen het coronavirus een hart onder de riem steken.” Volgens de koster mag de boodschap van hoop en solidariteit niet verstommen nu zo veel kerken gesloten zijn.

De klokken van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam werden de afgelopen woensdagen met de hand geluid. Een kleine duizend kerken hebben het initiatief ”Klokken van hoop” omarmd, waarmee de Paradijskerk medio maart startte. Het initiatief wordt afgesloten op Bevrijdingsdag. beeld Cees van der Wal

De Raad van Kerken in Nederland omarmde het initiatief. De Paradijskerk opende een website waarop kerken zich konden aanmelden om mee te doen. „De aanmeldingen stroomden binnen, van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot in het uiterste puntje van Limburg”, zegt Van den Bergh.

„Toen ze lazen dat wij de klokken nog luiden met een touw, werd ook dat door menige dorpskerk in het land omarmd. Ze wilden dat voortaan ook doen in plaats van de klok elektrisch aan de gang te zetten door de schakelaar om te draaien.”

In de omtrek van de Paradijskerk waren woensdagavond de klokken van de Laurenskerk, de Arminiuskerk en de kathedraal aan de Mathenesserlaan te horen.„Bijzonder is dat vanavond de bourdonklok van de Oude Kerk in Delft luidt. Gewoonlijk is die alleen te horen bij de begrafenis van een lid van het Koninklijk Huis”, zegt Van den Bergh. Ook de klok van de Utrechtse Domtoren zou volgens hem geluid worden.

Stil

Voor de Paradijskerk is het woensdagavond stil op straat. Henk Heere ontgaat het klokgelui niet. Hij stapt van zijn fiets en loopt naar het hek dat toegang geeft tot het plein voor de kerk. Of hij weet waarom de klokken luiden? „Geen idee.” Zou het kunnen zijn als teken van hoop, troost en bemoediging voor hen die getroffenen zijn door het coronavirus en om hulpverleners een hart onder de riem te steken? Er gaat hem een licht op. „Goed idee”, zegt hij.

Telefoontjes

De oud-katholieke pastoor Hans de Rie van de Paradijskerk zegt deze weken overladen te worden met telefoontjes. „Er heerst hier in de wijken veel armoede. Nu gezinnen gedwongen thuis zitten, is er vaker sprake van huiselijk geweld. Mensen doen daarover bij mij hun beklag. Het zal je maar gebeuren in dit leven. Als pastor kun je niet meer doen dan luisteren en de mensen een hart onder de riem steken. Je voelt je machteloos, als een helper met lege handen. Die handen kan ik alleen maar naar boven richten en de Heer bidden voor deze mensen.”

De pastoor zegt bij het uitbreken van de crisis bezorgd te zijn geweest voor de mensen die van de voedselbank moeten leven. „Gelukkig heeft die de bureaucratie opzijgezet. De voedselbank levert zelfs dertig pakketten meer dan anders. Studenten hebben de verspreiding ervan overgenomen van de vrijwilligers.”