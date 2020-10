Pand voormalige synagoge Nijkerk op monumentenlijst

Een pand in Nijkerk waarin lange tijd een synagoge was gevestigd, krijgt de status van gemeentelijk monument. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten op verzoek van de Stichting Oud Nijkerk en de Stichting Stadsgezicht Nijkerk.

Groot Kattenburg aan de Nieuwstraat is een voormalig pakhuis uit de tweede helft van de achttiende eeuw. In 1930 werd er een café met winkel aangebouwd. „Het pand is een overblijfsel uit een voor Nijkerk welvarende en belangrijke tijd, toen de handel in onder andere tabak floreerde”, aldus het college. De gevels en de kapconstructie bevatten intact gebleven achttiende-eeuwse onderdelen.

Op een Kadaster-kaart uit 1832 is de synagoge goed zichtbaar: een rechthoekige ruimte rechts achterin het pakhuis, dat in de achttiende eeuw eigendom was van de Joodse tabaksfamilie Italiaander. Het toenmalige ambtsbestuur stond de „Joodekerk” toe zolang van buiten niet zichtbaar was dat er een bedehuis was gevestigd en het pand niet van andere gebouwen te onderscheiden was. Tot 1844 werd de synagoge voor diensten gebruikt, daarna was er een Joodse school gevestigd. De synagoge, tevens vergaderlokaal, werd in 1930 onderdeel van een zaal van het café. Tegenwoordig is in het voormalige café een hengelsportwinkel gevestigd. De zaal is nog als café in gebruik.