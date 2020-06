Pand Bijbels Museum Amsterdam leeg

Het Bijbels Museum in Amsterdam is gesloten. Het museum verlaat per 1 juli het deftige Cromhouthuis aan de Herengracht. De verhuizing is bijna afgerond. „Toen de prentencollectie wegging, zei ik au, au, au”, zegt directeur Carolien Croon.

Tijdens het telefonische interview zit Croon in de Bijbelzaal, waar het redelijk rustig is. Wel moet ze een keer verkassen naar een andere zaal. Werklui zijn nog bezig met de verhuizing van de laatste objecten van de collectie.

Woensdag gingen alle originele Bijbelillustraties van Bert Bouman naar Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Het schilderij ”Portret van Abraham Rutgers” krijgt een plekje in Museum Haarlem en de Van Santen Bijbel vertrekt als bruikleen naar de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het is het enige object dat eigendom blijft van het Bijbels Museum. Croon: „In het najaar komen we ermee naar buiten.”

Andere voorwerpen waren al verhuisd, zoals de 4500 Bijbels die zijn overgegaan naar de VU. Ook het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Onderwijsmuseum in Dordrecht, het Joods Historisch Museum in Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden hebben objecten overgenomen. De kerncollectie van ds. Leendert Schouten, met de negentiende-eeuwse maquettes van de tabernakel en de Tempelberg/Haram al-Sharif in Jeruzalem is overgebracht naar Rijksmuseum het Catharijneconvent in Utrecht.

Een deel van de prentencollectie is ondergebracht bij het Rijksmuseum te Amsterdam, de VU en Museum Krona te Uden, maar voor een ander gedeelte was geen belangstelling. Croon: „In het najaar wordt een deel ervan geveild. De rest gaat naar Stichting Onterfd Goed, die het aan particulieren verkoopt. Toen de prentencollectie wegging, zei ik „au, au, au.””

De directeur is opgelucht als het pand op 1 juli wordt overgedragen aan Stadsherstel, een organisatie die erfgoed in Amsterdam en omgeving beheert. „Er is afgesproken dat de benedenverdiepingen openblijven voor het publiek. Ze krijgen een maatschappelijke of culturele functie. Er is in dat statige pand veel moois te zien, zoals de keuken die ingericht is in zeventiende-eeuwse stijl, de tuinkamers en de door de achttiende-eeuwse kunstschilder Jacob de Wit geschilderde plafonds.”

Projectorganisatie

Het Bijbels Museum gaat verder als een projectorganisatie. Het verhuist naar het gebouw van de Protestantse Diaconie in Amsterdam, juist om de hoek bij de Hermitage. Drie betaalde medewerkers en een vrijwilliger verhuizen mee. De overige medewerkers van het museum, zoals beveiligingspersoneel, heeft in de loop van de afgelopen twee jaar afscheid genomen. De directeur vindt het een prima plek. „De Amsterdamse Diaconie is betrokken bij het sociale hart van de stad. Ik hoop dat we kunnen samenwerken.”

Croon verwacht de komende tijd gebruik te (blijven) maken van zzp’ers, zoals vormgevers en kunstenaars, voor het voorbereiden van reizende tentoonstellingen in Nederland rond Bijbelse thema’s en verhalen, wat de laatste twee jaar al gebeurt. Voor het najaar staan drie van dergelijke tentoonstellingen gepland: ”Dit is mijn verhaal. Jongeren over geloof, hoop en inspiratie” in Museum Klooster Ter Apel, ”Kees de Kort | Ikonen” in het Stadshuismuseum Zierikzee en ”Nieuwe aarde. Deel je visioen” in de Amsterdamse Westerkerk.

Croon ziet uit naar de nieuwe start. „De laatste jaren heb ik me noodgedwongen veel beziggehouden met organisatorische zaken. Vanaf nu kunnen we vooral inhoud laten zien. Er is in de maatschappij veel aan de hand. Laten we de tijd nemen om ons te bezinnen op het doel van het leven. De Bijbel kan ook de hedendaagse generatie inspireren. Daar werken we aan, in een hedendaagse vormgeving.”