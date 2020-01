Pakistan laat veertig christenen vrij in lynchzaak

Een Pakistaanse rechtbank heeft woensdag veertig christenen die verdacht werden van het lynchen van twee moslims vrijgelaten, nadat zij een regeling hadden getroffen met de familie van de slachtoffers.

De antiterrorisme-rechtbank in Lahore heeft onvoldoende bewijs om de christenen te veroordelen, meldde Kerk in Nood (ACN) donderdag. Nadat de verdachten een regeling hadden getroffen met de familie van de twee gedode moslims, beval de rechter de christenen vrij te laten. De familieleden hadden geen bezwaar tegen de vrijlating.

De politie arresteerde 42 christenen na rellen die volgden op zelfmoordaanslagen op twee kerken in maart 2015 in Youhanabad, een wijk van Lahore waar veel christenen wonen. Bij de aanslag werden vijftien mensen gedood. Twee moslimmannen die aangezien werden als handlangers van de terroristen, werden door een woedende menigte gelyncht.

Twee van de gearresteerde christenen stierven in de gevangenis in afwachting van hun proces. Naar verluidt vanwege fysieke mishandeling en druk om zich te bekeren tot de islam, zegt priester Emmanuel Mani Yousaf, directeur van de Nationale Commissie voor rechtvaardigheid en vrede in Pakistan tegen ACN. Hij noemt de vrijlating „geweldig nieuws. In heel Pakistan heeft men gebeden dat het hof in hun voordeel zou beslissen. De verdachten hebben een groot, groot trauma meegemaakt en komen nu, God zij dank, aan de goede kant naar buiten.”