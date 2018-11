Pakistaanse juristen zijn hun leven niet zeker na gewaagde uitspraak hof

Na de vrijspraak van de Pakistaanse Asia Bibi woensdag lopen opperrechter Asif Saeed Khosa en de advocaat van Bibi, Saif-ul-Mulook, het risico om vermoord te worden.

Radicale islamieten in Pakistan hebben gezworen wraak te nemen voor het vrijspreken van de vrouw, die acht jaar geleden van een lagere rechtbank de doodstraf kreeg opgelegd wegens godslastering.

Advocaat Malook zei woensdag verrast te zijn door de uitspraak van opperrechter Khosa. Die brengt zichzelf daarmee in een lastig parket. Moslimradicalen hebben in het verleden bewezen er niet voor terug te deinzen om hoge overheidsfunctionarissen te vermoorden die opkomen voor christenen. Bekende slachtoffers in Pakistan zijn gouverneur Salman Taseer en de christelijke minister Shahbaz Bhatti, die beiden werden doodgeschoten.

Een dochter van de vermoorde gouverneur Taseer zei woensdag tegenover Pakistaanse media opgelucht te zijn vanwege de vrijspraak van Asia Bibi. De pijn van de moord op haar vader wordt erdoor verzacht, zo stelde ze. „Deze uitspraak markeert een mooi einde aan een verder zinloze en gruwelijke geschiedenis.”

Advocaat Saif ul-Malook staat ondertussen voor de vraag of hij Pakistan voor kortere of langere tijd moet ontvluchten. Iets wat overigens ook geldt voor Asia Bibi en haar familie. Voor hen lijkt er geen toekomst meer te zijn in Pakistan.

Malook wordt al jaren met de dood bedreigd, vooral nadat hij in 2016 als openbaar aanklager de doodstraf eiste tegen de lijfwacht die minister Bhatti vermoordde.