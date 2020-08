Pakistaanse christin vlucht uit huis ontvoerder

De Pakistaanse Maira Shahbaz (14) is ontsnapt uit het huis van haar ontvoerder. Dat meldde Kerk in Nood woensdag.

De rooms-katholieke tiener werd gedwongen te trouwen met de man en onder druk gezet om zich te bekeren tot de islam. Ook zou ze in de prostitutie zijn gedwongen. Eerder oordeelde de rechter dat het huwelijk legaal zou zijn. „Ze hebben gedreigd mijn hele familie te vermoorden”, aldus Shahbaz over haar ontvoerders. Het gezin is nu op de vlucht. Ontvoering en gedwongen bekering van vrouwen uit religieuze minderheden is een groot probleem in Pakistan.