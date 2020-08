Pakistaanse christin (14) vast bij ontvoerder

Het plan om een 14-jarig christelijk meisje te bevrijden uit de handen van een man die haar in zijn huis in Pakistan gegijzeld hield, ligt in duigen.

Het hooggerechtshof van Lahore draaide vorige week een uitspraak van de districtsrechtbank van Faisalabad terug, zo meldde hulporganisatie Kerk in Nood vorige week. Deze oordeelde nog dat Maira Shahbaz (14) van het huis van haar ontvoerder, Mohamad Nakash, moest worden overgebracht naar een toevluchtsoord voor vrouwen en meisjes, in afwachting van verder onderzoek.

Nakash beweerde dat hij met Maira was getrouwd. Ondanks het bewijs dat de huwelijksakte vals is en dat zij minderjarig is, oordeelde het hooggerechtshof van Lahore in zijn voordeel „omdat de tiener de islam heeft omarmd.”

Advocaat en vriend van de familie Shabhaz, Lala Robin Daniel, is „onthutst” over het oordeel. „Met deze uitspraak is geen enkel christelijk meisje in Pakistan veilig.”

Advocaat Khalil Tahir Sandhu, die Maira vertegenwoordigde in de rechtszaal, zei tegen Kerk in Nood: „Het is ongelooflijk. Wat we vandaag hebben gezien, is een islamitische uitspraak. De argumenten die we naar voren brachten, waren zeer sterk en overtuigend.” Het belangrijkste bewijsstuk is de officiële geboorteakte, waaruit blijkt dat Maira in oktober, de maand van haar vermeende huwelijk met Nakash, pas 13 jaar oud was. De advocaat stelde tegen de beslissing in beroep te gaan. Ondertussen moet Maira bij haar ontvoerder blijven.