Pakistaans echtpaar langer in dodencel

De rechtszaak van het terdoodveroordeelde christelijke echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar is opnieuw uitgesteld. Het hooggerechtshof in Lahore zou zich begin april over de zaak buigen, maar vanwege de coronamaatregelen in Pakistan zijn de rechtbanken gesloten.

De teleurstelling over het uitstel is groot, omdat de rechter beide christenen naar verwachting onschuldig zou verklaren, aldus Jubilee Campaign deze week. Eerder noemde de rechter het bewijs al „dubieus.”

Een islamitische geleerde beweerde in 2013 dat hij Engelstalige godslasterlijke sms’jes vanaf de telefoon van Shagufta had ontvangen. Het jaar daarop veroordeelde een rechtbank het ongeletterde echtpaar tot de doodstraf. Advocaat Saif ul-Malook, die eerder Asia Bibi verdedigde, staat het tweetal bij. Volgens Mirjam Bos, projectleider Pakistan van Jubilee Campaign, heeft hij goede hoop dat de rechter het echtpaar binnen een jaar zal vrijspreken.