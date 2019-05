„Overwinning hindoes slecht nieuws voor christen India”

De overtuigende verkiezingswinst van de Indiase hindoenationalistische partij BJP is zorgelijk voor de christenen in het land, stellen organisaties voor vervolgde christenen. „Hindoenationalisten kunnen ongestoord hun gang gaan.

Nu de Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Modi lijkt af te stevenen op een absolute meerderheid luiden verschillende hulporganisaties de noodklok over de situatie van de christelijke minderheid in India.

Zo laat Open Doors weten dat geweld tegen christenen in het land sinds 2014 –het jaar waarin de BJP aan de macht kwam– is geëscaleerd. Lokale partners van de organisatie voor vervolgde christenen registreerden in 2014 147 geweldsincidenten tegen christenen. In het eerste kwartaal van 2019 werden er 216 incidenten opgetekend, inclusief twee moorden. Daarbij is het volgens Open Doors aannemelijk dat er vele niet-geregistreerde incidenten zijn. India staat op plaats 10 van de ranglijst christenvervolging van de organisatie.

Grote overwinning voor Indiase premier Modi

Extremistisch

Ook Richard Groenenboom, woordvoerder van Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK), noemt de overwinning van Modi „slecht nieuws voor christenen in India. De afgelopen vier jaar is de situatie voor christenen in het land sterk verslechterd en dit is met name te danken aan Modi’s nationalistische agenda. Hindoenationalisten kunnen ongestoord hun gang gaan. Steeds vaker krijgen we via onze lokale partner meldingen van kerken die worden vernield en incidenten waarbij christenen in elkaar worden geslagen en vermoord.”

Groenenboom signaleert dat daders van zulke incidenten „eigenlijk nooit berecht worden. Christenen durven in veel gevallen ook geen aangifte te doen omdat ze bang zijn dat dit in hun nadeel werkt. Politieambtenaren zijn vaak gelinkt aan extremistische hindoe-organisaties, wat voor christenen de situatie alleen maar moeilijker maakt. Het is erg zorgelijk dat dit beleid de komende vier jaar wordt voortgezet.”

Somber

Contacten van Open Doors in India zijn somber over de toekomst. De organisatie citeert een christelijke vrouw: „In veel kerken is er gebeden voor de uitkomst van de verkiezingen. In de meeste dorpen weten mensen weinig over politiek. Het enige dat ze weten is dat de BJP het christenen nog moeilijker zal maken.”

De verkiezingsuitslag betekent volgens Open Doors dat het geweld doorgaat, „mits de internationale gemeenschap tussenbeide komt.” De organisatie roept landen op om druk uit te oefenen op de Indiase overheid. De internationale gemeenschap mag volgens Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland, de schendingen van mensenrechten „niet negeren en moet er alles aan doen om dit geweld en de discriminatie van minderheden te stoppen.” Landen zouden volgens de organisatie bijvoorbeeld kunnen oproepen tot de oprichting van een internationaal monitoringssysteem dat geweldsincidenten registreert.