Boko Haram-overloper Bana Umar roept zijn medestrijders op om berouw te hebben en de terreurbeweging te verlaten. Dat zei hij vorige week in Nigeria via de radio, aldus Open Doors.

Umar sloot zich in 2014 aan bij de islamitische terreurbeweging. Nadat hij via de radio een oproep aan strijders had gehoord om zich over te geven, ontsnapte hij op 18 augustus samen met een kameraad. Umar roept andere strijders op zijn voorbeeld te volgen en om berouw te tonen.