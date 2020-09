Overleden apologeet beschuldigd van seksueel wangedrag

Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) in de Verenigde Staten is een „onafhankelijk extern onderzoek” gestart naar beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door haar oprichter, de christelijke apologeet Ravi Zacharias.

Zacharias overleed op 19 mei op 74-jarige leeftijd. Met RZIM, gevestigd in Alpharetta (VS), richtte hij zich op apologetische argumenten voor het bestaan van God en de redelijkheid van het christelijk geloof. Hij schreef meer dan dertig boeken. In het Nederlands verscheen onder meer de bestseller ”De grote Wever”.

Het evangelicale tijdschrift Christianity Today (CT) berichtte dinsdag dat drie vrouwen de overledene nu beschuldigen van seksueel wangedrag. De drie werkten als massagetherapeut in twee wellnesscentra in buitenwijken van de stad Atlanta waarvan Zacharias mede-eigenaar was. De apologeet had naar eigen zeggen last van chronische pijn als gevolg van rugletsel dat hij in 1985 opliep. Hiervoor ging hij wanneer hij niet op reis was voor RIZM twee à drie keer per week naar zo’n centrum, op een kwartier rijden van het RZIM-hoofdkantoor in Alpharetta. Tegenover CT verklaarden de drie vrouwen, onafhankelijk van elkaar, dat Zacharias in de loop van de tijd steeds verder ging in zijn seksuele avances.

In een verklaring die RZIM inmiddels op haar website plaatste, stelt de organisatie mede namens de familie dat de beschuldigingen „op geen enkele manier overeenkomen met de man zoals wij hem tientallen jaren lang hebben gekend – we geloven dat ze vals zijn. De betreffende centra zijn ook al tien jaar dicht en de klachten worden nu pas, drie maanden na Ravi’s dood, geuit tegenover een derde partij (CT; red.).” RZIM is een onafhankelijk extern onderzoek gestart, laat zij verder weten.

Zacharias was afkomstig uit India en groeide op in een anglicaans gezin. Als twintiger verhuisde hij naar Canada; later naar de Verenigde Staten.