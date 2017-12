„Overheidssteun nodig voor in stand houden kerkgebouw”

Kerkelijke gemeenschappen en andere eigenaren van monumentale kerkelijke gebouwen moeten meer en structurele steun van overheden krijgen voor het behoud daarvan.

Daarvoor pleit Jouke Jongsma, directeur van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland), in het Friesch Dagblad van woensdag.

„De kerkelijke gemeenschap is dan wel verantwoordelijk voor het kerkgebouw, maar het beheren van een rijksmonument is niet de belangrijkste taak van een kerkelijke gemeente”, zo stelt Jongsma. „Je moet je afvragen of we van de steeds kleiner wordende groepen kerkeigenaren, lees: kerkbesturen, kunnen verwachten dat zij de verantwoordelijkheid blijven houden voor de hoge onderhouds- en beheerskosten van deze monumentale gebouwen.”

Het beheer komt volgens de bestuurder steeds meer onder druk te staan door de vergrijzing en krimp van de kerkelijke gemeenschappen. „Steeds vaker krijg ik te horen dat men de beheerstaken eigenlijk niet meer uit kan voeren omdat er geen voldoende financiële middelen zijn of omdat er niet voldoende bestuurders zijn. Combinaties van beide zijn beslist geen uitzondering.”

Regeerakkoord

Jongsma wil dat er vanuit de landelijke overheid meer structureel beleid komt voor ondersteuning. In het regeerakkoord is wel 325 miljoen uitgetrokken voor het behoud van cultuurerfgoed, waar ook monumentale kerken onder vallen, maar over de verdeling van dat geld is nog niets bekend.

Ook moet steeds afgewacht worden of dergelijke regelingen structureel zijn. Elke nieuwe regering kan immers weer met ander monumentenbeleid komen.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken, die is opgericht in 1970, heeft intussen 49 kerken in beheer. De stichting beheert alleen gebouwen die rijksmonument zijn. In een deel daarvan worden erediensten gehouden. Er zijn ook gebouwen die (deels) een andere functie hebben gekregen en voor bijvoorbeeld concerten, lezingen en exposities worden gebruikt.

Een herbestemming is echter niet voor alle kerkgebouwen een optie, realiseert de directeur van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland zich. „Met name op het platteland is dat niet eenvoudig.”