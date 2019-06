Oudtestamenticus Karel Deurloo (83) overleden

In Amsterdam is zaterdag de theoloog en oudtestamenticus Karel Deurloo overleden. Hij werd 83 jaar.

Deurloo studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1967 promoveerde hij op een onderzoek naar Kaïn en Abel. In dat jaar werd hij jeugdpredikant in Eindhoven en in 1971 studentenpredikant in Amsterdam. Deurloo werd in 1975 hoogleraar Oude Testament aan de UvA. In 1996 benoemde de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk hem tot hoogleraar Bijbelse theologie.

Deurloo was een belangrijke vertegenwoordiger van de Amsterdamse School, bekend om zijn focus op de Bijbel als geheel en het zo zuiver mogelijk weergeven van bronteksten. Hij legde zich dan ook toe op een literaire en theologische bestudering van het Oude Testament. Hij nam zijn uitgangspunt in de heelheid van de Schrift en richtte zich op de tekst zoals die voor hem lag. Met de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) had hij weinig op, met de (Herziene) Statenvertaling des te meer.

