Ouderling B. Ncube: Het Evangelie staat centraal op school Mbuma-zending Zimbabwe

Het gaat goed met de John Tallach School in Zimbabwe, vindt directeur B. Ncube. Leerlingen halen er landelijk gezien de beste prestaties. Een leerlinge mocht zelfs op bezoek bij de president, omdat ze een opstelwedstrijd had gewonnen.

Goede scores zijn voor de school niet het voornaamste, benadrukt Ncube. „De school is ooit opgericht zodat mensen de Bijbel konden leren lezen. Dat is nog steeds onze missie. Het gaat om het Woord van God. Het is belangrijk om kennis te hebben van algemene vakken om een goede burger in de maatschappij te kunnen zijn. Maar dat is niet genoeg; we leren de kinderen dat zij God moeten vrezen en behoren te doen wat Hem behaagt.”

Ncube (1964) is dezer dagen in Nederland op uitnodiging van Stichting Mbuma-zending. Zaterdag is hij in Gorinchem een van de sprekers op de jaarlijkse zendingsdag. De John Tallach School in het Zimbabwaanse Ingwenya gaat uit van de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS), waarvan het zendingswerk vanuit Nederland financieel wordt ondersteund door de Mbuma-zending.

Ncube geeft nu al bijna twintig jaar leiding aan de middelbare school, die zo’n 670 leerlingen en ruim 50 personeelsleden telt. Hij kent de school door en door, vertelt hij. „Ik ging er zelf naar school en heb er als docent gewerkt. Sinds 2000 ben ik werkzaam als directeur.”

De onderwijswereld is de directeur nooit vreemd geweest. Hij komt uit een echte onderwijzersfamilie; zijn ouders waren allebei docent en ook zijn zus is onderwijzeres. Zijn echtgenote is juffrouw op een van de vijf basisscholen die door de Mbuma-zending wordt ondersteund.

Het Evangelie staat op de John Tallach School voorop, stelt Ncube. „Aan het begin van iedere schooldag beginnen leerlingen en personeel de dag gezamenlijk met zingen, Bijbellezen en het bidden van het Onze Vader. ’s Avonds, bij het eten, is er een soortgelijke bijeenkomst. Alles wat we doen en laten moet tot Gods eer zijn. We moeten ernaar streven om te doen wat Hij van ons vraagt.”

”Timotheüslessen”

Iedere klas houdt vier keer per week een Bijbelstudie. Daarnaast worden er ”Timotheüslessen” gegeven. „Je zou dat een kinder-Bijbelstudie kunnen noemen”, legt Ncube uit. „Kinderen mogen zelf weten of ze die bijeenkomsten op maandagmiddag bijwonen. Ze komen graag; we hebben de groep vanwege de grote belangstelling moeten splitsen.”

Het overgrote deel van de leerlingen verblijft in het internaat bij de school. Vaak komen ze van ver en met het permanente brandstoftekort is reizen in Zimbabwe erg kostbaar.

Ook in de weekenden blijven veel leerlingen in Ingwenya. Ncube: „Normaal ging ik dan altijd terug naar mijn vrouw en drie dochters in Bulawayo, dat zo’n vijftig kilometer verderop ligt. Ik ben daar een van de ouderlingen in de FPCS-gemeente, waar ds. S. Khumalo voorgaat. Maar de laatste tijd blijf ik vaker in Ingwenya. Nadat ds. A. B. MacLean vanwege een ernstige ziekte naar Schotland moest terugkeren, is de gemeente van Ingwenya vacant. Er is maar één ouderling, die geen Engels spreekt. Omdat ik die taal wel machtig ben en niet iedere kerkganger de lokale taal verstaat, is mij gevraagd om tijdens kerkdiensten voor te gaan.”

Het ambtelijke werk is zwaar, zegt Ncube. „Zeker naast de werkzaamheden voor school. Maar ik ervaar dat God mij er de kracht voor geeft om het te doen.” Op zondag geeft hij ’s morgens zondagsschool. Daarna leidt hij drie kerkdiensten: om halfelf, twee uur en zes uur. De avonddienst is speciaal gericht op de schooljeugd. Op donderdagochtend wordt er ook een dienst gehouden die gericht is op de scholieren.

Fondsen

Ncube zegt dankbaar te zijn dat het werk van de school wordt gesteund door fondsen die grotendeels afkomstig zijn uit Nederland. „Ouders betalen zelf ook een bijdrage voor het onderwijs van hun kind. Dat geld wordt meestal besteed aan boeken, maaltijden en de elektriciteitskosten. Het geld dat via de Mbuma-zending naar Zimbabwe komt, gaat vooral naar de kerk en de gebouwen.”

De school breidt steeds verder uit. „Doordat er meer leerlingen komen, bereiken we ook meer mensen met het Evangelie. Daar is het ons om te doen. Maar ook voor de maatschappij is het goed als kinderen worden gevormd tot verantwoordelijke en gewetensvolle burgers, die weten dat stelen, liegen en egoïsme niet in lijn zijn met wat Gods Woord leert.”

Nederlandse steun voor Schotse zending Zimbabwe

Stichting Mbuma-zending houdt zaterdag in de Evenementenhal te Gorinchem voor de 56e keer een zendingsdag. Naast ouderling B. Ncube spreken de Schotse predikant ds. D. Ross, ds. A. van Voorden (Leerdam), ds. Th. L. Zwartbol (Urk), ds. O. M. van der Tang (Alblasserdam), N. Verdouw (Gouda) en ds. A. C. Rijken (Gameren).

De Mbuma-zending ondersteunt het zendingswerk van de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS) in Zimbabwe. In dat Afrikaanse land zijn zes hoofdgemeenten (Bulawayo, Ingwenya, Mbuma, New Canaan, Nkayi en Zenka) en circa veertig kleinere gemeenten die uitgaan van de FPCS.

De vijf basisscholen die Mbuma ondersteunt, bevinden zich in Thembiso, Ingwenya, Zenka, Lutsha en Mbuma. Zij worden door gemiddeld 500 leerlingen per school bezocht. De John Tallach School voor middelbaar onderwijs telt zo’n 670 leerlingen. Ouderling B. Ncube geeft als directeur van de school leiding aan zo’n dertig leerkrachten en twintig overige personeelsleden. Vanuit de Mbuma-zending worden daarnaast ook het Thembiso weeshuis en twee klinieken ondersteund.

