Oude ring mogelijk van Pontius Pilatus

Een 2000 jaar oude zegelring, die al in 1969 werd gevonden bij archeologische opgravingen bij Jeruzalem, heeft mogelijk behoord aan Pontius Pilatus. Archeologen hebben de inscriptie ”van Pilatus” nu pas, met behulp van een speciale camera, kunnen ontcijferen.

Pontius Pilatus was van 26 tot 36 na Christus, ten tijde van keizer Tiberius, de landvoogd in Judea namens het Romeinse Rijk. De bronzen ring is kennelijk gebruikt als stempel voor officiële documenten.

Of de ring echt aan Pilatus behoorde, is niet zeker. Onderzoekers vragen zich bijvoorbeeld af hoe waarschijnlijk het is dat een vooraanstaand man als Pilatus een simpele, bronzen ring, gebruikte. Anderen wijzen er echter op dat de naam Pilatus in Israël erg uitzonderlijk is.

De zegelring werd met duizenden andere voorwerpen gevonden in de graftombe van Herodes de Grote in het paleizencomplex Herodion, ten zuiden van Jeruzalem.