Oude kerk Edinburgh wordt museum

Redactie kerk

EDINBURGH. De St. Georges Tronkerk uit 1633 in de Schotse hoofdstad Edinburgh wordt een erfgoedcentrum over de geschiedenis van de stad.

Dat heeft de gemeenteraad besloten, bericht de Schotse krant Edinburgh News vrijdag.

De stichting Edinburgh World Heritage (EWH) huurt het gebouw voor drie jaar en wil van de kerk een erfgoedcentrum maken waarin ze de geschiedenis en de architectuur van de stad presenteert. Ook komt er een winkel in „paviljoenstijl.” Het centrum gaat waarschijnlijk in juni open.

Op de lange termijn stelt de stichting een complete renovatie van het gebouw voor, met voorzieningen voor de lokale gemeenschap en een lesruimte.

De kerk bevindt zich aan de Royal Mile, de centrale straat in Edinburgh, en wordt al sinds 1952 niet meer gebruikt voor erediensten. In 2013 besloot de gemeenteraad dat er in het gebouw een bezoekerscentrum moest komen. De afgelopen jaren werd het verhuurd en zat er een historische markt in.