Oud-zendeling J. D. van Woerden overleden

J. D. van Woerden, voormalig medisch zendeling in Rhodesië (Zimbabwe), is dinsdag overleden.

Jan D. van Woerden werd op 16 juni 1927 in Zeist geboren. Tijdens zijn militairediensttijd werd hij –in 1949– overgeplaatst naar de Nederlandse ambassade in Londen. Hij bleef in Engeland, volgde de medische zendingsschool en werd naar Rhodesië uitgezonden door de Free Presbyterian Church. Om dat laatste te financieren, vormde zijn nicht M. A. Mijnders-van Woerden in Nederland een thuisfrontcommissie. Hieruit ontstond in 1964 Stichting Mbuma-zending. Van Woerden trouwde in 1961 met zuster Margaret Finlayson (1923-2013), die ook op het zendingsveld in Rhodesië werkte.

Na verschil van inzicht tussen Van Woerden en de Schotse deputaten ging de zendeling in 1968 zelfstandig verder, vanuit Nederland gesteund door de nieuwe stichting Rhodesia Zending. Van Woerden bleef wel ouderling in de Free Presbyterian Church. In 1977 vertrok hij met zijn gezin naar Schotland, waar hij ouderling en evangelist werd. Van 1977 tot 2002 was hij secretaris van de Stichting Bonisa Zending, die in 1974 door Mijnders-van Woerden was opgericht.