Oud-predikant (GKV) P. de Jong overleden

P. de Jong, voorheen predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is vrijdag overleden.

Pieter de Jong werd geboren op 19 juli 1950 in Veendam. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1979 vrijgemaakt gereformeerd predikant in Sneek-Koudum. Daarna stond hij in Siegerswoude-Frieschepalen (1984, tot 1988 in combinatie met Wijnjewoude) en in Oldehove (1991). Eind jaren tachtig was hij ook enkele jaren legerpredikant.

Ds. De Jong ging in 1995 met emeritaat, maar bleef als predikant verbonden aan Oldehove. Hij onttrok zich in 2006 aan de GKV en sloot zich aan bij een hervormde gemeente.