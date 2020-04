Oud-opperrabbijn aan coronavirus overleden

De voormalige Israëlische opperrabbijn Eliyahu Bakshi-Doron (79) is overleden aan het coronavirus. Dat maakte premier Netanyahu maandag bekend.

Bakshi-Doron was van 1993 tot 2003 opperrabbijn van de Sefardische Joden; die zijn afkomstig uit landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Volgens Israëlische media overleed de geestelijke zondagavond in een ziekenhuis te Jeruzalem aan de gevolgen van het longvirus. In Israël zijn tot dusver ruim 11.000 besmettingsgevallen van het virus bekend en 103 patiënten overleden.