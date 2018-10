Oud-Katholieke Kerk was er vooral voor dader

Bij kindermisbruik door geestelijken van de Oud-Katholieke Kerk in de afgelopen decennia heeft de kerkleiding vaak niet gehandeld in het belang van het slachtoffer, maar vooral oog gehad voor de dader. Die conclusie trekt een onderzoekscommissie onder leiding van oud-rechter Wiel Stevens, die eerder misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht. Het bestuur van de kerk sluit terugtreden niet uit.

De Oud-Katholieke Kerk is een liberale kerkstroming met zo'n 5000 leden. Vorig jaar werd bekend dat zeven geestelijken binnen deze kerk zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, onder meer van misdienaars. De misdragingen, zo concluderen de onderzoekers nu, varieerden van het maken van seksueel getinte opmerkingen, tot aanranding, tot ernstig seksueel misbruik. Vijf van de zeven geestelijken zijn overleden, twee leven nog.

Het bestuur van de kerk zegt ,,geschokt" te zijn door het rapport en betuigt ,,diepe spijt". ,,Wij sluiten daarbij geen enkele consequentie uit, inclusief het beraad op onze eigen positie als bisschop en leider van de kerk."

De commissie sprak met tien slachtoffers van de geestelijken, onder wie priesters en pastoors. Maar ,,dat zijn zeker niet alle slachtoffers die er zijn", aldus de onderzoekers. ,,Aan de commissie waren nog enkele andere slachtoffers, al dan niet met naam, bekend uit gesprekken met informanten."

In het rapport zoomen de onderzoekers in op elk van de zeven daders en waarvan ze worden beticht. Hieruit wordt duidelijk dat in het geval van een melding van misbruik de kerkleiding destijds vaak niet de juiste maatregelen nam, waardoor slachtoffers zich in de steek gelaten hebben gevoeld. ,,Het lijkt erop dat in de kerk de barmhartigheid en het mededogen ten aanzien van de dader meer prioriteit hadden dan het beschermen van mogelijke slachtoffers."

Vijf van de slachtoffers gaven aan nog steeds kwaad en verdrietig te zijn, terwijl vijf anderen aangaven dat de zaak wat hen betreft was afgesloten. Het melden was voor enkelen van hen wel belangrijk, omdat ze hopen dat de kerk ervan kan leren voor de toekomst. Sommigen van hen hebben schikkingen geaccepteerd.

De commissie is kritisch over hoe de leiding van de kerk is omgegaan met de situatie. ,,Hoewel de geruchten volop de ronde deden en er zelfs meldingen bij leidinggevenden binnenkwamen, is er niet opgetreden/ingegrepen. Slachtoffers die de moed hadden zich te melden, bleven in de kou staan." Ook is er vrees dat het huidige bestuur slagvaardigheid mist als die nodig is.

De aanleiding voor het onderzoek was de aanhouding van een oudkatholieke luchthavenpastoor van Schiphol in 2017 in Cambodja, omdat hij naaktfoto's van jongetjes had gemaakt. De kerk wist dat hij een seksuele voorkeur had voor jongetjes, maar deed daar niets aan.