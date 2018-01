Oud-Katholieke Kerk komt met meldpunt misbruik

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) heeft recent een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld waar seksueel misbruik gemeld kan worden. Eerder deed de Rooms-Katholieke Kerk dit al.

Het collegiaal bestuur van de OKKN besloot vorig voorjaar een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar seksueel misbruik. Aanleiding was de arrestatie, april vorig jaar, van een oudkatholieke priester in Cambodja in verband met kinderporno. Na onderzoek bleken er nog meer gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in pastorale situaties te zijn geweest.