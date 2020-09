Oud-hoofdredacteur Christianity Today wordt rooms-katholiek

Mark Galli, de voormalige hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today, is toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Hij ontving zondag het vormsel, meldden Amerikaanse media.

Galli (68) gaf zeven jaar leiding aan het evangelicale tijdschrift, opgericht door evangelist Billy Graham in 1956. Begin dit jaar ging hij met pensioen. Galli, een voormalig presbyteriaans predikant, was lid van de Anglicaanse Kerk. „Ik wil mezelf onderwerpen aan iets groters dan mezelf”, zegt hij over zijn overstap.