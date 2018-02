Oud beeld in Walburgiskerk gevonden

Bij archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen is afgelopen week een bijzonder religieus beeld gevonden.

Dat meldt Omroep Gelderland dinsdag.

Volgens archeologen gaat het om een beeltenis van God, uit de vijftiende of zestiende eeuw. Het beeld laat iemand zien die op de wolken zit en eruit ziet als een keizer.

Het beeld werd gevonden tijdens restauratiewerkzaamheden in de kerk. Bij archeologisch onderzoek kwam het beeld te voorschijn. Het beeld is waarschijnlijk tijdens de Reformatie in de kelder van de kerk beland.