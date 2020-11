Orgel in Sint-Petersburg in gebruik genomen

Het uit Bakkeveen afkomstige orgel dat dit jaar geplaatst werd in de Nederlandse Kerk in het Russische Sint-Petersburg is vorige week dinsdag voor het eerst bespeeld.

Daniel Zaretsky, hoofddocent orgel aan het befaamde Rimsky Korsakov Conservatorium, bespeelde het instrument, dat tot 2012 dienst deed in de Nederlandse hervormde kerk in het Friese Bakkeveen. Het eenklaviersorgel (acht stemmen) van Mart Vermeulen dateert uit 1910. Stichting Vrienden van Sint-Petersburg, in 2006 opgericht, heeft zich ingespannen om het instrument te verwerven. Volgens haar past het orgel „perfect” in de kerkzaal van de Nederlandse Kerk in Sint-Petersburg.