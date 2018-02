Organisator conferentie: Aan Bonhoeffer valt nog genoeg te ontdekken

Tijdens zijn studieverlof kwam ds. Geert Bruinsma onder de indruk van de actualiteit van Bonhoeffer. Hij besloot zijn opgedane kennis te delen en organiseert vrijdag en zaterdag in Drachten een conferentie over de Duitse theoloog.

Drie maanden lang hield ds. Bruinsma, vrijgemaakt gereformeerd predikant te Siegerswoude-Frieschepalen, zich bezig met Bonhoeffer. Hij bezocht twee meerdaagse cursussen over de Duitse theoloog (1906-1945), bezocht een Bonhoefferdag en las veel over hem.

De actualiteit van het werk van Bonhoeffer, die in april 1945 door de nazi’s werd opgehangen, verraste hem keer op keer. „Hij benadrukt bijvoorbeeld dat de gemeente van Christus een geestelijke eenheid is. We zijn niet bij elkaar omdat we elkaar zo aardig vinden of dezelfde hobby’s hebben, maar we zijn in Christus aan elkaar gegeven.”

Het draaide bij Bonhoeffer, in zijn gedachten en in zijn theologie, om Jezus Christus, zegt ds. Bruinsma. „Hij zocht voortdurend naar mogelijkheden om het Bijbelse getuigenis actueel te maken. Hoe verkondig je Jezus Christus in een wereld die van Hem niet wil weten? Om die vraag draait het bij Bonhoeffer.”

Bijzonder is volgens ds. Bruinsma dat hij alle christenen, van links tot rechts, met zijn boodschap weet aan te spreken. „Ik las laatst een boek over thuislezers en in het eerste interview vertelde iemand dat hij veel boeken van Bonhoeffer las. Bonhoeffer inspireert de breedte van de christenheid. Dat raakt me.”

Kennis delen

Omdat de Friese predikant zijn opgedane kennis graag met anderen wil delen, organiseert hij vrijdag en zaterdag een conferentie over de theoloog en verzetsstrijder. De bijeenkomst wordt gehouden in het Karmelklooster in Drachten en gaat over de relevantie van het werk van Bonhoeffer voor christenen in de 21e eeuw.

Sprekers zijn de emeritus hoogleraren prof. dr. G. C. den Hertog (TUA), prof. dr. B. Kamphuis (TUK) en prof. dr. E. van ’t Slot, bijzonder hoogleraar systematische theologie en kerk in de 21e eeuw aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Er is veel belangstelling, zegt ds. Bruinsma. „Alle kamers zijn volgeboekt. De vijftig deelnemers komen uit het hele land. Het zijn predikanten, maar ook andere geïnteresseerden. Het geeft wel aan hoe populair Bonhoeffer, ruim zeventig jaar na zijn overlijden, nog altijd is.”

Volgens ds. Bruinsma valt er na al die jaren nog genoeg te ontdekken over de theoloog. „In de afgelopen vijf jaar zijn er drie heel verschillende biografieën en andere publicaties over zijn leven en werk verschenen: uit evangelicale, uit liberale en uit gereformeerde hoek. Dat geeft wel aan hoe veelzijdig Bonhoeffer is. Prof. Den Hertog houdt een referaat over de betekenis van de psalmen voor Bonhoeffer. Heel actueel, want de psalmen staan tegenwoordig weer volop in de belangstelling. Denk maar aan nieuwe psalmberijmingen als Psalmen voor Nu.”

Verbinding

Ds. Bruinsma hoopt dat Bonhoeffer de deelnemers verbindt met elkaar. „Voor Bonhoeffer betekende een leven vanuit zijn theologie niet een mooiweergeloof of een feelgoodevangelie. Hij volgde Christus na, ook al had dat tot gevolg dat zijn wereld compleet in elkaar stortte. Zo hoop ik dat christenen van nu midden in de wereld staan en tegelijk diep verbonden zijn met Christus.”

Of er ooit nog een conferenties volgt, kan de predikant niet zeggen. „Ik weet me geraakt door Bonhoeffer en zou het geweldig vinden. Hopelijk zijn er meer mensen die er zo over denken.”

