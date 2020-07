Organisaties werken samen bij noodhulp voor Israël

Door het coronavirus worden Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden in Israël zwaar getroffen. Om de nood te lenigen, slaan Nederlandse hulporganisaties de handen ineen om hulp te bieden. „Deze bundeling van krachten is hoopgevend en uniek.”

De gevolgen van het coronavirus voor Israël zijn ingrijpend: een tweede lockdown ligt op de loer en ruim 25 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Herbert Bulten, directeur van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, is initiatiefnemer van een noodhulpactie die als doel heeft Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden financieel te steunen.

Bulten legt uit hoe groot de zorgen van Messiasbelijdende Joden in Israël momenteel zijn: „Op dit moment is de nood best hoog. Neem de MaKor HaTikvahschool, de enige Messiaanse school in Israël. Ze wordt in haar voortbestaan bedreigd omdat ouders het schoolgeld niet meer kunnen opbrengen en buitenlandse hulp wegvalt. Ook de diaconieën van de veelal kleine gemeenten hebben niet genoeg middelen om adequaat hulp te kunnen verlenen.”

Zeker nu het aantal besmettingen door het coronavirus in Israël weer fors oploopt, is het duidelijk dat financiële steun hard nodig is, stelt Bulten. „Samen met andere organisaties kwamen we tot de conclusie dat we die steun gaan bieden, in de vorm van een noodhulpactie.”

Samenwerking

De noodhulpactie is een initiatief van het Centrum voor Israëlstudies, het Isaäc Da Costafonds en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Bij deze organisaties haakten ook het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comité Gemeentehulp Israël, Yachad, de Jules Isaac Stichting en Stichting Nachamu Nachamu Ami aan.

Bulten is blij met deze samenwerking. „Deze bundeling van krachten is hoopgevend en uniek. Bij mijn weten worden voor de eerste keer zo intensief de handen ineengeslagen door verschillende Israëlorganisaties en kerken. Hulp aan Israël, Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen ligt altijd wat gevoelig. Maar ook minderheden als Arabische christenen lijden zwaar onder de gevolgen van het coronavirus en hebben daarom onze steun hard nodig.”

Alle organisaties hebben hun eigen projecten in Israël. Maatschappelijke organisaties en diaconieën die financieel in de knel komen, kunnen een beroep doen op het noodhulpfonds. Bulten: „Alles begint met een aanvraag. Organisaties moeten hun noodvraag kunnen verwoorden. Wij willen namelijk ook weer kunnen verantwoorden waar we de giften aan uitgeven. De ingevulde aanvragen komen bij ons binnen en in overleg wordt er een budget vastgesteld.”

Verdeelsleutel

Sponsors in Nederland kunnen hun gift geven voor een specifiek doel als de MaKor HaTikvahschool in Jeruzalem, het bejaardenhuis Ebenezer Home in Haifa of Emmaus Bible Ministries in Nazareth, waar digitale Bijbelcursussen worden ontwikkeld. Een algemene gift geven is ook mogelijk. Veel mensen blijken van deze mogelijkheid gebruik te maken, vertelt Bulten. „We verdelen de binnengekomen gelden zo eerlijk mogelijk over de projecten, via een verdeelsleutel.”

De actie van de samenwerkende organisaties loopt voorlopig nog wel even, denkt de directeur van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. „We ontmoeten in Israël veel dankbaarheid. De hulp die wij bieden, voorziet echt in een behoefte.”

>>noodhulpisrael.nl