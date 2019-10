„Organisatie GKV en NGK moet op de schop”

Eenwording van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) in 2023 is „realistisch.” Dat betekent onder meer wel dat de kerkelijke organisatie op de schop moet.

De regiegroep die de hereniging van beide kerkverbanden begeleidt, stelt in een woensdag verschenen rapport voor om alle gemeenten in de GKV en de NGK in zogeheten regio’s in te delen. Die mogen niet te groot (maximaal veertien kerken) en niet te klein (minimaal zeven kerken) zijn, en zoveel mogelijk een mix vormen van vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde kerken en stads- en dorpsgemeenten. De generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK, die volgende maand beginnen, moeten daar gezamenlijk een besluit over nemen.

Op dit moment heeft driekwart van de 87 Nederlands gereformeerde kerken een vorm van samenwerking met een gkv. Van de 261 gereformeerde kerken vrijgemaakt onderhoudt een derde contact met een Ngk. In het noorden en zuiden van Nederland bevinden zich veel vrijgemaakte kerken zonder een Ngk in de buurt.

Veel kerkleden zijn niet echt betrokken bij het landelijke eenwordingsproces, zegt Ad de Boer, voorzitter van de regiegroep. „Ze voelen zich vooral betrokken bij hun eigen plaatselijke gemeente. Het kerkverband staat voor hen op grote afstand en dat geldt dus ook voor de eenwording van twee kerkverbanden. Wat je daar ook van vindt, met die realiteit moeten we dealen. En op die trend, die eerder sterker dan zwakker wordt, zullen de generale synode en de landelijke vergadering zich moeten bezinnen.”

De GKV en de NGK hebben alle kerkenraden per brief opgeroepen om zondag 3 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid.