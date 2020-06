Organisatie blijft ballonnen met Bijbels sturen naar Noord-Korea

Ondanks de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea én het recente verbod op ballonlanceringen, liet Voice of the Martyrs Korea vorige week toch ballonnen met Bijbels op.

Eric Foley verwachtte op z’n minst dat hij zou worden gevolgd. Of dat zijn busje, gevuld met vier witte ballonnen, door de Zuid-Koreaanse politie zou worden gestopt. Maar niets van dat alles gebeurde toen Foley, medeoprichter van Voice of the Martyrs Korea (VOM-Korea), vorige week op weg was naar de grens met Noord-Korea om Bijbels te lanceren.

Op een video die op de website van de organisatie staat, is te zien hoe hij twee van de vier ballonnen oplaat. Een afbeelding van een gps-tracker dient als bewijs dat de ballonnen de grens met Noord-Korea zijn gepasseerd.

Na de lancering was hij „opgetogen” dat hij de belofte die VOM achttien jaar geleden deed aan ondergrondse Noord-Koreaanse christenen om Bijbels te sturen, kon blijven nakomen, zegt Foley.

Gevolgen

De woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenheid, Cho Hye-sil, was minder te spreken over de actie. Vorige week vrijdag noemde ze de lancering door VOM-Korea „spijtig.” Zuid-Korea verbood enkele weken geleden het oplaten van ballonnen richting Noord-Korea vanwege de spanningen tussen beide landen.

Volgens de woordvoerder is er een onderzoek gestart naar de lancering door VOM-Korea. Daarnaast verwacht ze dat betrokken overheidsinstanties strafmaatregelen zullen nemen.

Vorige week maakten de Zuid-Koreaanse autoriteiten al duidelijk de handhaving van het ballonverbod serieus te nemen. Vrijdag viel de politie binnen bij politieke activisten in Seoul die eerder die week naar eigen zeggen zo’n 500.000 folders in twintig ballonnen naar het noorden stuurden. Er werden onder meer folders, rekeningboeken en ander materiaal in beslag genomen.

Showkerk

Volgens Foley verschilt het werk van VOM-Korea echter sterk met dat van activistische groepen. „We hebben nooit politieke flyers gedrukt of verspreid. In feite lanceren we de Bijbel in een vertaling die door de Noord-Koreaanse regering zelf is gepubliceerd”, zegt hij in een verklaring. De organisatie maakt gebruik van Bijbels waarvan het origineel uit een Noord-Koreaanse showkerk is gesmokkeld.

De medewerker van VOM-Korea kiest er bewust voor om open te zijn over de ballonlanceringen. Om die reden was bij de laatste lancering de nieuwsdienst NK News aanwezig.

Foley wil af van het criminele imago dat het oplaten van ballonnen nu heeft. „Onze enige reden om te lanceren, is om Bijbels in Noord-Korea te krijgen. Maar we hopen ook dat Zuid-Koreanen door onze open manier van werken een heel ander beeld zien van het lanceren van ballonnen dan recentelijk door overheidsfunctionarissen en sommige media aan hen is getoond.”

Volgens Richard Groenenboom van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK), een zusterorganisatie van VOM, is Foley ervan overtuigd dat wat hij doet goed is. „Hij staat ergens voor en wil daar de gevolgen van dragen. Dat is ook wat ds. Richard Wurmband, de grondlegger van ons werk, altijd leerde en ook voorleefde.”

Verbod treft Open Doors niet

Open Doors maakt geen gebruik van ballonnen om Noord-Koreanen in aanraking te brengen met de Bijbel. „Wij geven in ons werk de voorkeur aan persoonlijke contacten”, zegt woordvoerder Klaas Muurling. Het werk van Open Doors richt zich op opvangtehuizen in China voor gevluchte Noord-Koreanen. Sommigen van hen komen op deze manier voor het eerst in aanraking met het Evangelie, aldus Muurling. „Er zijn zelfs Noord-Koreanen die ervoor kiezen om dan terug te gaan om hun familie over de Heere Jezus Christus te vertellen.”

Hoewel het Zuid-Koreaanse verbod op ballonlanceringen Open Doors niet treft, voelt de woordvoerder sterk mee met de organisaties die nu met „enorme belemmeringen” te maken hebben.