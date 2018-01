Opvoedkundige lezingen B. Florijn gebundeld

Uitgeverij ADOS brengt een gebundelde uitgave op de markt met de opstellen over christelijke opvoeding van B. Florijn. Florijn was van 1953 tot 1980 docent pedagogiek aan De Driestar te Gouda.

De deze week verschenen bundel ”Opstellen over de Christelijke Opvoeding” is een initiatief van A. den Ouden van uitgeverij ADOS, een plaatselijke gelegenheidsuitgeverij te Staphorst. Hij ziet de bundel als een hommage aan Florijn. „Florijn was voor veel onderwijzers van de oude generatie een autoriteit. Velen zijn door hem gevormd. Dit boek is, als het over opvoedkunde gaat, zijn enige schriftelijke nalatenschap.”

Het werk van Florijn is vooral in eeuwigheidsperspectief van belang, zegt Den Ouden. „Hij plaatst de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen en de verdere levensgang van de mens steeds in het licht van de naderende eeuwigheid. Dat is een terugkerend element in zijn denken. Een puber is voor Florijn niet allereerst een mens die op weg is naar de volwassenheid, maar iemand die op reis is naar de eeuwigheid. Pas daarná houdt hij zich bezig met de ontwikkelingsgang van de mens.”Florijn werd in 1920 geboren en groeide op in Driebergen. Na in het lager onderwijs werkzaam te zijn geweest, gaf hij enkele jaren les op een kweekschool in Gorinchem. Van 1953 tot 1980 was hij docent pedagogiek aan de onderwijzersopleiding De Driestar te Gouda.

De nu gebundelde opstellen zijn lezingen die Florijn in de jaren 1985 en 1986 hield op verzoek van onderwijzers, ouders en schoolbesturen in Staphorst en Leersum. De verschillende hoofdstukken in ”Opstellen over de Christelijke Opvoeding” volgen de levensloop van de mens, van de periode van zuigeling en kleuter, naar die van het schoolkind, de puberteit, de volwassenheid en de ouderdom. Den Ouden beschouwt de bundel als een handboek met Bijbelse waarden voor opvoeders en onderwijzers.

Florijn (97) woont in Huize Nieuwoord in Woudenberg. Over zijn werk als pedagoog zegt hij dinsdag desgevraagd: „Ik heb niets bijzonders willen doen, alleen maar de gewone mensen eenvoudig Bijbels willen onderrichten. Want onderwijs is een religieuze bezigheid. Daarbij probeerde ik altijd wel te menen wat ik zei.”