Opvoedingsavond over mediaopvoeding live op RD.nl

Een interkerkelijke opvoedingsavond in Sliedrecht over mediaopvoeding is dinsdagavond live te volgen via deze pagina.

Directies en besturen van verschillende scholen in Sliedrecht en Papendrecht, de Sliedrechtse kerkenraden en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) organiseren deze avond, die de tweede avond is in een serie opvoedingsavonden voor ouders, leerkrachten en kerkenraden.

Dhr. G. Bouw spreekt woensdagavond over het thema ”Is er leven na YouTube”. Vragen als ”Hoe ziet de mediawereld van kinderen en jongeren er uit?”, ”Wat vraagt dat van mij als ouder?”, ”Hoe geef ik mediaopvoeding concreet handen en voeten?” zullen aan bod komen.

De avond gaat om 19.45 uur van start.