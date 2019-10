Opvallende parallellen tussen Habakuk en Luther

Hervormingen en opwekkingen worden gekenmerkt door een terugkeer naar het Woord van God. Dat blijkt uit de geschiedenis van de reformatie onder koning Josia en uit de kerkgeschiedenis van de Reformatie.

Dat stelde ds. N. den Ouden woensdagavond in Leerbroek tijdens een Reformatieherdenking. Als uitgangspunt voor zijn preek nam de hersteld hervormde predikant uit Leerbroek Habakuk 3:1-2. Hij ging in op drie punten: de melodie, het Woord en het gebed.

Ds. Den Ouden signaleerde „enkele opvallende parallellen” tussen de profeet Habakuk en de reformator Maarten Luther. Zo is de actie van Habakuk om borden met opschriften langs de weg te plaatsen, vergelijkbaar met Luther die zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg aanbracht. „Habakuk was profeet toen er weinig over was van de reformatie die was doorgevoerd ten tijde van koning Josia. Habakuk en Luther wisten dat het veronachtzamen van Gods Woord altijd verval in de kerk tot gevolg heeft. Beiden beseften dat een reformatie gepaard gaat met een terugkeer tot Gods Woord.

Gebed

Ds. Den Ouden wees op het verschil tussen Habakuk 2 en Habakuk 3. In Habakuk 2 wordt het oordeel aangekondigd, terwijl Habakuk 3 een gebed is in de vorm van een lied dat op de melodie van het ”Schigjonoth” gezongen moet worden. De predikant trok opnieuw een vergelijking tussen de profeet en de kerkhervormer. „Ook Maarten Luther hechtte grote waarde aan het zingen en het lied; hij nam tijdens zijn reizen altijd een luit mee.”

Naar aanleiding van het gedeelte „als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd” wees de predikant op het ontzag waarmee Habakuk en Luther over Gods Woord spreken. „Dit beven voor Gods Woord verdwijnt als theologen aan teksten schuren en schaven om de Bijbel het omgekeerde te laten zeggen van wat er staat.”

Habakuk en Luther beefden voor Gods Woord en bogen ook als dat Woord veroordelend sprak, aldus ds. Den Ouden. „Luther wist van beide kanten: hetzelfde Woord dat de zondaar veroordeelt, is ook het Woord dat hem of haar vrijspreekt. De kracht van de Reformatie is het Woord van God als zodanig te aanvaarden.”

In zijn derde punt wees de predikant op de band tussen het Woord en het gebed. „De profeet Habakuk bleef niet steken in de oordeelsaankondiging, maar bracht de nood in het gebed bij God. Hij pleitte niet op mensenwerk, maar alleen op Gods verlossingswerk. Dat is ook nu nog de enige hoop op herstel en opleving. De beste manier van Reformatieherdenking is te vluchten tot God met de bede om opwekking en herleving. Zoals Habakuk op de publicatieborden schreef: ”De rechtvaardige zal door het geloof leven.”