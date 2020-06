Optrekken met een kind in de knel

In ruim vijftien landen rust Alongsiders International christelijke jongeren toe voor „discipelschap” in de vorm van een-op-eenrelaties met kwetsbare kinderen. Vorige maand kwam de organisatie naar Nederland.

De motor achter de Nederlandse tak is Mart-Jan van der Maas. Zes jaar verbleef hij met zijn vrouw Talitha en hun drie kinderen voor zendingswerk in Cambodja. Daar zag hij hoe „zegenrijk” het werk van Alongsiders was in de sloppenwijken van Phnom Penh. Daarom zetten hij en zijn vrouw zich nu, vanuit Almere, in voor Alongsiders in Nederland en in Europa. In Rotterdam is al een groep van zes jongeren actief.

Wat houdt het Alongsiderschap in?

„Het woord ”alongside” betekent ”naast” of ”langszij”. Alongsiders zijn jongeren of jongvolwassenen tussen de 15 en 30 jaar die náást een ander willen staan die een jaar of vijf jonger is, die als het ware een jongere ‘broer’ of ‘zus’ is. Ze willen de liefde waarmee de Heere God hen liefheeft niet alleen voor zichzelf houden maar door middel van zo’n relatie doorgeven. Zo willen ze de handen en voeten van de Heere Jezus zijn. Er is geen vast concept voor die relatie. Ze is vooral praktisch: samen bidden, samen vieren, samen zoeken naar antwoorden op vragen. In Cambodja heb ik gezien wat de kracht van zo’n relatie is. Het is een eenvoudig maar beproefd concept.”

Waar moeten Alongsiders aan voldoen?

„Ze moeten een stapje voor zijn, maar nog wel affiniteit hebben met de leefwereld van het kind of de jongere met wie ze samen optrekken en voor wie ze zo nodig in de bres springen. Vandaar het gewenste leeftijdsverschil van ongeveer vijf jaar. De Alongsider moet verder lichamelijk en psychisch gezond zijn, mag dus bijvoorbeeld niet verslaafd zijn. De jongere ‘broer’ of ‘zus’ komt uit hun natuurlijke leefwereld, bijvoorbeeld de buurt, mag geen familie zijn en moet van hetzelfde geslacht zijn. Er is toestemming voor de relatie nodig van zijn of haar ouders of voogd.”

Hoe verlopen werving en opleiding?

„We richten ons op kerken en christelijke jongerenorganisaties, omdat een aankomend Alongsider bij het Lichaam van Christus moet horen. Veel kerkelijke jongeren blijken op zoek te zijn naar een manier om voor Christus te leven. „Hier ben ik voor gemaakt”, concludeert menige jongere die Alongsider is geworden, omdat zijn of haar verbondenheid met Jezus een Bijbels vervolg heeft gekregen in de relatie met de jongere ‘broer’ of ‘zus’. Voor jongeren die overwegen Alongsider te worden –hun kerkelijke gemeente moet daar natuurlijk wel achter staan– hebben we een onlinetraining. Daarna kunnen ze worden geregistreerd en aan de slag gaan, zij het met ‘onderweg’ voortdurend toerusting. Eigenlijk net zoals Jezus met Zijn discipelen optrok. Een Alongsider wordt dan ook gekoppeld aan minimaal vier medediscipelen, leeftijdgenoten, maten, om elkaar te steunen en te stimuleren.”

Welke kinderen zijn de doelgroep?

„Jezus werd gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, zoals Lukas 4 aangeeft. Daarom is onze focus gericht op kinderen en jongeren die in de knel zitten, al is het onze droom dat elk kind een Alongsider heeft.”

Wat is het uiteindelijke doel van een Alongsider?

„Zijn of haar jongere ‘broer’ of ‘zus’ winnen voor Christus en zelf gevormd worden naar het beeld van de Meester. Als Alongsider verlang je, na genade ontvangen te hebben, ook naar heiligmaking, door te volgen in het spoor van Jezus.”

>>alongsidersnederland.org