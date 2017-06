Oproep voorgangers buitenland Nederlandstalige kerkdiensten

In de zomermaanden worden er op vakantiebestemmingen verspreid over Europa Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. In het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 16 juni publiceren we het jaarlijkse overzicht.

Voor een aantal plaatsen worden nog voorgangers (en organisten) gezocht. Dit betreft Anduze in Frankrijk, Frutigen, Raron en Sion in Zwitserland en Landeck en Reutte in Oostenrijk.

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op kerktijden.nl/buitenland bij de desbetreffende plaats.

Behalve voorgangers met preekbevoegdheid kunnen ook ouderlingen zich melden voor een eventuele leesdienst.

Op de genoemde website staan nu al veel diensten vermeld. Dat wordt in deze weken voortdurend aangevuld.

Informatie over Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland kan per e-mail worden aangeleverd via buitenland@kerktijden.nl