Oproep: hoe zie jij de kerk van 2050?

Het Reformatorisch Dagblad gaat deze zomer in gesprek met predikanten en jongeren uit de gereformeerde gezindte over de vraag hoe zij de kerk van 2050 zien. Welke thema’s moeten de kerk in de toekomst bezighouden? Welke plaats zal de kerk hebben in een seculiere samenleving?

We willen de predikanten een aantal vragen en stellingen voorleggen, en zoeken daarbij uw/jouw inbreng. Welke vragen heb jij over de kerk van de toekomst? Welke prikkelende stelling wil jij meegeven? Stuur je bijdrage naar kerk@refdag.nl en wij verwerken de vragen die het breedst leven in onze gesprekken.