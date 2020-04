Oproep aan musici: Speel met Pasen allemaal tegelijk ”U zij de glorie”

Laten alle organisten en pianisten komende paaszondag om 10.00 uur het lied ”U zij de glorie” spelen.

Die oproep doet Peter van Veen, organist van de Nederlands gereformeerde kerk te Culemborg en docent aan de Theologische Universiteit Kampen, op de site van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Van Veen zou graag zien dat velen het paaslied streamen en via sociale media delen. „Nu duidelijk is geworden dat er met Pasen nog steeds geen kerkdiensten gehouden zullen worden, valt het des te zwaarder dat de gezamenlijke lofzang voor God geen doorgang kan vinden. Een groot deel van de liturgie in de kerkgebouwen is letterlijk stilgevallen. Maar géén muziek in de kerk op paaszondag, dat kunnen we niet laten gebeuren.”

”U zij de glorie” is in veel kerken het slotlied van de dienst op paasmorgen. Van Veen stelt echter voor om de onlinevieringen met dit lied te beginnen. „Omdat het lied in alle kerken als paashymne zo bekend is, kan het meteen herkenning oproepen. Het kan natuurlijk alsnog ook aan het eind van een dienst gezongen worden.”