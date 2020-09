Oproep aan kerken: Luid klok voor vluchteling

Kerken in Den Haag hebben zaterdag alle kerken in Nederland opgeroepen om dinsdag om 9.30 uur hun klokken te luiden. Daarmee willen ze aandacht vragen voor minderjarige asielzoekers uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

De Haagse Gemeenschap van Kerken gaat dinsdag om half tien ’s ochtends de kerkklokken rond het Plein in Den Haag 8 minuten en 20 seconden luiden. „Dat is precies 500 tellen. En 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden”, aldus de Haagse kerken.

Twaalf organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, overhandigen op dat tijdstip de petitie ”#500kinderen” aan de woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer.

Ds. Derk Stegeman, predikant van de protestantse gemeente in Den Haag: „We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen.”

De Haagse Gemeenschap van Kerken houdt dinsdag ook een wake. „Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood”, aldus de predikant.