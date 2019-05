Oprichter Arkgemeenschappen Jean Vanier (90) overleden

(RD) De oprichter van de Arkgemeenschappen, Jean Vanier, is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden in Parijs. De Canadees geldt als een belangrijke modern-christelijke denker.

Vanier stichtte de Arkgemeenschap (L’Arche) in 1964. Mensen met en zonder beperking leven hierin samen. Er zijn nu meer dan 150 gemeenschappen in 38 landen. Nederland telt twee huizen van De Ark. In zijn invloedrijke boeken liet de rooms-katholieke Vanier zien hoe het samenleven van zwakken en sterken kon leiden tot een vruchtbaar leven.