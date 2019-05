Opnieuw ter dood veroordeelde christin in cel Asia Bibi

De cel waarin Asia Bibi verbleef, is opnieuw gevuld met een ter dood veroordeelde christin: Shagufta Kausur.

Dat meldt het Amerikaanse blad Christianity Today (CT) op basis van een gesprek met advocaat Saif-ul-Malook. De jurist, bekend als advocaat van Asia Bibi, verdedigt nu de zaak van Kausur.

De 45-jarige moeder van vier kinderen werd in 2014 samen met haar man Shafqat Masih ter dood veroordeeld na een aanklacht van blasfemie. Zij zouden beledigende tekstberichten over de profeet Mohammed hebben verstuurd.

Het echtpaar tekende beroep aan tegen het doodsvonnis, maar wacht al vijf jaar op de behandeling van hun zaak door het gerechtshof in Lahore. Advocaat Malook wil opnieuw een verzoek indienen om gehoord te worden.

„Het echtpaar is onschuldig”, aldus Malook tegen CT. Hen zou een onwettige bekentenis zijn ontlokt. „Er is geen wettig overtuigend bewijs dat zij deze tekstberichten hebben verstuurd.”

De man van Kausur is aan bed gebonden vanwege rugletsel, waardoor de zorg voor de vier kinderen –in de leeftijden van vijf tot dertien– neerkwam op zijn vrouw. Het echtpaar woonde in de Pakistaanse stad Gojra, bekend vanwege spanningen tussen moslims en christenen. In 2009 staken duizenden moslims huizen in de stad in brand, waarbij zeker zeven christenen omkwamen. Kausur is nu volgens de advocaat in dezelfde cel opgesloten in de vrouwengevangenis in Multan waar Asia Bibi jarenlang heeft doorgebracht. Bibi is woensdag in Canada herenigd met haar gezin na een periode van negen jaar gevangenschap vanwege vermeende blasfemie en belediging van de profeet Mohammed.

Met 1,6 procent van de bevolking zijn christenen in het islamitische Pakistan een minderheid. Zij krijgen volgens Christianity Today echter het hoogste aantal beschuldigingen van godslastering vanwege hun slechte sociale positie, hun verbondenheid aan de kasteloze en daarmee lage ”Dalit-status” en het imago van het christendom als een westerse godsdienst.

Malook laakt de berichtgeving over Bibi in diverse media. „Het verspreiden van onjuist nieuws rond christenvervolging helpt Pakistaanse christenen niet”, aldus Malook tegen Christianity Today. Verschillende ngo’s misbruikten volgens hem Bibi’s zaak om „aandacht naar zichzelf toe te trekken. Dit is nadelig voor de lokale christenen.”

De advocaat noemt als voorbeeld berichten die de ronde deden over Bibi’s „zwakke mentale en psychische gezondheid. Bibi heeft nooit geklaagd over slechte behandeling tijdens haar gevangenschap, en toch werden via sociale media geruchten verspreid dat zij gemarteld zou zijn.”